Cina e Russia: "Se minacciati risponderemo insieme", guerra a un passo

03 settembre 2022 a

a

a

La tensione con la Casa Bianca rafforza il legame tra la Russia e la Cina. Putin e Xi Jinping sono impegnati insieme nelle quadriennnali esercitazioni militari russe Vostok ("Oriente"), iniziate giovedì nell'Estremo Oriente Russo, che quest'anno cadono proprio nel bel mezzo della guerra in Ucraina. Il 6 settembre, come ha annunciato ieri il Cremlino, lo stesso visiterà le truppe impegnate nelle esercitazioni. Queste manovre, riporta la Repubblica, servono a dimostrare che "Mosca ha forze militari sufficienti a condurre esercitazioni di massa sebbene le sue truppe siano impegnate in Ucraina".

"Nulla resterà immutato, se oltrepassate questa linea...": Mosca minaccia gli Stati Uniti, fiato sospeso

Sotto la guida del generale Valerij Gerasimov, si terranno fino al 7 settembre manovre di aerei da combattimento, di unità antiaeree e ci saranno simulazioni di sminamento nel Mar del Giappone. In questa "operazione" va segnalata la partecipazione di Pechino che ha inviato oltre 2mila uomini, più di 300 veicoli militari, 21 aerei da combattimento e tre navi da guerra. Come ha osservato il Global Times, è la prima volta che la Cina invia forze di tutti e tre i rami delle sue forze armate per prendere parte a un'esercitazione russa. E questo darebbe la misura di quanto sia stretta e profonda la cooperazione militare di Russia e Cina.

"Accordo sul tetto del petrolio". Ma scatta la terribile minaccia russa: "Ecco cosa faremo"

Durante le esercitazioni di Vostok-2022, la marina russa e quella cinese faranno una azione congiunta nel Mar del Giappone. Come ha spiegato il portavoce del ministero della Difesa cinese, il colonnello Tan Kefei, Pechino "mira ad approfondire la cooperazione pragmatica e amichevole tra le forze armate dei Paesi" e a "migliorare la capacità di rispondere congiuntamente a varie minacce alla sicurezza". Del resto, la Cina è furibonda per la visita di Nancy Pelosi a Taiwan. "È molto importante che Pechino mostri agli Stati Uniti che ha leve per fare pressione sull'America e sui suoi interessi globali", ha osservato l'analista russo Aleksandr Gabuev.