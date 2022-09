Ictus in diretta, paura per la conduttrice del tg: immagini forti

08 settembre 2022 a

Paura in diretta tv. La presentatrice del tg, Julie Chin, ha avuto un ictus mentre stava conducendo. È accaduto a Tulsa, in Oklahoma, dove la donna era in collegamento sulla rete KJRH. Qualcosa però non è andato come doveva. Mentre Julie lanciava un servizio sul razzo Artemis-I della NASA, qualcosa le ha impedito di parlare. La Chin, si può vedere dalle immagini diventate virali su Twitter, inizia ad accusare dolori, il viso si deforma e non riesce più a parlare. Resasi conto del problema, la conduttrice lancia il meteo.

Solo pochi giorni dopo, lei stessa ha spiegato quanto accaduto su Facebook in un lungo post. "I giorni scorsi - ha detto - sono ancora un po' un mistero, ma i miei medici credono che abbia avuto l'inizio di un ictus in diretta sabato mattina. Alcuni di voi lo hanno assistito in prima persona, e mi dispiace tanto che sia successo".

Il tutto è accaduto velocemente: "Primo, ho perso la vista parziale in un occhio. Poco dopo la mia mano e il mio braccio si sono intorpiditi. Poi ho capito di essere in grossi guai quando la mia bocca non avrebbe pronunciato le parole che avevo davanti al gobbo. Se stessi guardando il sabato mattina, sai quanto disperatamente ho cercato di portare avanti lo spettacolo, ma le parole proprio non arrivavano". I colleghi si sono resi in fretta conto di quanto stava accadendo, chiamando i soccorsi e salvandole la vita.