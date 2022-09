Regina Elisabetta, "il vero ruolo di Carlo": cosa sa Caprarica

08 settembre 2022 a

a

a

Antonio Caprarica è uno dei massimi esperti italiani sulle questioni della famiglia reale inglese. Per questo è stato intervistato da FanPage.it subito dopo gli aggiornamenti che fanno presagire il peggio per la Regina Elisabetta. Caprarica non si sottrae dal parlare di probabile morte imminente della sovrana 96enne: “Sì, le sue condizioni sono critiche. I familiari sono stati convocati a Balmoral per quello che sembra essere l’ultimo saluto”.

Il dettaglio che cambia tutto, in questa foto la verità sulla Regina Elisabetta | Guarda

A raccogliere la pesante eredità di Elisabetta sarà eventualmente il figlio Carlo: “Accoglierà la corona così come previsto e fra qualche mese si parlerà dell’incoronazione”. Prima però il Regno Unito sarebbe destinato alla paralisi quasi totale: “Per tre giorni Londra sarà completamente bloccata - ha sottolineato Caprarica - poi ci saranno comunque mesi di lutto nazionale tra la morte della sovrana e il nuovo insediamento. Nessuno sa quando sarà incoronato ufficialmente Carlo, quello che è certo è che sarà Re subito dopo il decesso della madre”.

Cosa appare sul sito di Buckingham Palace: Gran Bretagna sconvolta

Caprarica ha poi spiegato tutti i passaggi seguenti la morte della regina: “Sarà consegnato a Carlo un nuovo bastone simbolo dell'autorità legale e sarà annunciato il decesso di Elisabetta con la formula classica: ‘La regina è morta, viva il re’. Carlo sarà re subito dopo la morte della madre, anche se l'incoronazione ufficiale ci sarà tra diversi mesi. Il Principe terrà la sua prima riunione con i consiglieri reali appena concluse le cerimonie funebri”.