Regina Elisabetta, "la scelta di Meghan Markle": spiazzato il Regno Unito

Sulla BBC i toni sono sempre più cupi riguardo alle condizioni di salute della regina Elisabetta: l’intero Regno Unito sembra in attesa di un annuncio inevitabile, quello della morte della sovrana 96enne. Tutta la famiglia reale si sta riunendo al suo capezzale: i primi ad arrivare sono stati il principe Carlo - figlio di Elisabetta ed erede al trono - e sua moglie Camilla, insieme alla principessa Anna.

Presenti anche i principi William, Andrea ed Edoardo, giunti all’aeroporto di Aberdeen con un aereo privato e poi accompagnati fino alla residenza di Balmoral. In arrivo anche Harry, che ha viaggiato separato da tutti gli altri ma non ha comunque voluto mancare a quello che sembra essere l’ultimo saluto alla regina Elisabetta. Inizialmente era stato riportato dai media britannici che si sarebbe presentato alla dimora scozzese con Meghan Markle: una fonte vicina alla coppia ha invece precisato che il duca di Sussex è partito da solo, con la moglie che per ora resterà a Londra e si muoverà verso Balmoral solo in un secondo momento.

D’altronde anche William si è presentato senza Kate Middleton, rimasta a Windsor con i tre figli. William e Harry, i fratelli “coltelli”, si ritroveranno quindi insieme per la prima volta da luglio dello scorso anno, quando parteciparono alla cerimonia di presentazione di una statua della loro madre, Lady Diana.