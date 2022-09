Regina Elisabetta, il tour de force fatale: cosa ha fatto Sua Maestà negli ultimi giorni

08 settembre 2022 a

La Regina Elisabetta è morta dopo che le sue condizioni di salute erano rapidamente peggiorate dopo un ultimo periodo di impegni. Gli inglesi però non si aspettavano un crollo così repentino. Tanto che circolavano vignette e sfottò sulla sovrana e sulla Truss. Martedì 6 settembre Sua Maestà aveva ricevuto nel suo castello a Balmoral il suo 15esimo primo ministro, Liz Truss, appunto. E lo aveva fatto proprio in Scozia per evitare lo stress e la fatica di tornare a Londra. Nelle foto e nei video tutti avevano notato che durante l'incontro con la Truss la Regina, in cardigan e tartan scozzese, era palesamene dimagrita, con il volto scavato e segnato.

La sovrana aveva trascorso due giorni molto impegnativi dopo l’investitura di Liz Truss: ieri 7 settembre, "ha passato in rassegna come sempre le Red Boxes dei documenti governativi, e ha pure investito con il Royal Victorian Order il suo Communication secretary uscente", riporta il Corriere della Sera.

Ma era stata la stessa Regina, qualche mese fa, a sottolineare che "nessuno è per sempre" e a preparare la sua successione. Non a caso aveva dato molto più spazio al principe Carlo. Inoltre a febbraio aveva indicato Camilla come futura regina consorte.