Regina Elisabetta, la verità su Carlo: ecco che sovrano sarà

08 settembre 2022 a

a

a

La regina è morta, e ora Carlo è re. Il primogenito di Elisabetta è il principe che, nella storia britannica, ha aspettato la corona più a lungo di qualsiasi erede reale. Ora è salito al trono e presto sapremo che tipo di re sarà. Il sovrano, nel Regno Unito, è una figura notoriamente al di sopra della politica. Una tradizione che ha permesso alla monarchia di sopravvivere, quasi indisturbata, fino ai giorni nostri. Carlo però ama mettere il becco negli un po' ovunque. Per questo i sudditi avrebbero preferito William. Un po' "impiccione" e di natura ribelle, Carlo ha la tendenza a esprimere le sue opinioni, specialmente su questioni sociali e ambientali. È noto infatti, che il nuovo monarca ha opinioni ferme e ben precise su una varietà di argomenti, come l'agricoltura biologica, l'architettura e lo sviluppo sostenibile.

"Cosa cambia ora per Scozia e Irlanda del Nord": con Elisabetta finisce il Regno Unito?

Il cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente sono questioni politiche chiave nel 21 secolo e Carlo, su questi temi, non è certo visto come una figura imparziale. Dunque è possibile che sarà un re 'attivista', che userà la sua posizione per continuare a fare campagna sulle questioni che lo appassionano. In una intervista alla Bbc di qualche tempo fa, ha cercato di spiegarlo. "L'idea che in qualche modo andrò avanti esattamente allo stesso modo è una totale sciocchezza. Mi rendo conto che essere sovrani è un esercizio diverso".

Regina Elisabetta, questa foto pochi minuti dopo la morte: una coincidenza incredibile | Guarda

Un cambiamento importante che Carlo dovrebbe apportare alla Corona è ridurre la monarchia in termini di numero di reali che svolgono attivamente responsabilità ufficiali. Carlo preferisce una Famiglia reale più snella, anche perché con gli scandali sessuali del fratello Andrea e il rapporto difficile col figlio Harry - entrambi esclusi dalle attività della Corona - sembra la via più sicura.