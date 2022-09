Re Carlo, il raptus in pubblico: bacia la donna al corteo

09 settembre 2022 a

Un vero e proprio raptus. Non sessuale, ma decisamente ardito quello sì: Re Carlo III è stato accolto con grande affetto dalla folla che lo attendeva davanti a Buckingham Palace e qualcuno dei sudditi, assiepati dietro alle transenne, ha decisamente esagerato. Mentre il neo Re, che tra poco parlerà alla Nazione per la prima volta dopo la morte della madre Regina Elisabetta, avvenuta giovedì, si fermava per stringere le mani, una donna lo ha abbracciato e baciato sulla guancia.

Molti erano commossi alle lacrime e vi sono state grida di God save the king, sottolinea Sky News, ma certo l'iniziativa della signora è parsa subito eccessiva. Evidente l'imbarazzo di Re Carlo III, così come è piuttosto sconcertante l'assenza di reali misure di sicurezza. La volontà del monarca era quella di concedersi un bagno di folla, di stringersi al suo popolo. di dare di sé una immagine più "empatica", ma qualcosa è andato storto e sono già arrivate critiche alla Corona.

La Cnn ha poi intercettato la donna dell'"assalto". Si chiama Jenny Assiminios e ha candidamente spiegato il motivo del suo raptus invitata nello studio televisivo allestito per la diretta del lutto: "Ho baciato il Re perché aveva l'aria triste" per la perdita della madre. "Non avrei mai pensato che avrei baciato un re", ha sottolineato con un misto di stupore e orgoglio per l'impresa portata a termine, ma lui sembrava triste e ho provato l'impulso di confortarlo per la morte della madre, ha raccontato Assiminios.

Gli ho chiesto "posso baciarla?" e lui mi ha risposto di sì, "così l'ho abbracciato e ne sono molto felice". Carlo "è bellissimo, è perfetto", ha aggiunto la donna, che è sempre stata una fan della famiglia reale. Il bacio è avvenuto mentre Carlo stringeva le mani fra la folla di quanti lo aspettavano all'ingresso di Buckingham Palace.