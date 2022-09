Scontro barca-balena: sconvolgente incidente in mare, bilancio choc

10 settembre 2022 a

a

a

Tragedia in Nuova Zelanda: una barca con 11 persone a bordo si è scontrata violentemente con una balena. Il drammatico episodio è avvenuto al largo di Goose Bay a Kaikura. A seguito dello scontro, l'imbarcazione si è ribaltata. Il bilancio è gravissimo: cinque persone sono morte. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali - scrive Leggo - a bordo della barca c'era un gruppo di donne over 50.

"Morta per traumi": la sconvolgente verità sulla Regina, cosa è successo davvero a Balmoral

Il numero di morti e dispersi poteva essere più alto. A evitare uno scenario ancor più tragico è stato il pronto e veloce intervento in mare della polizia. Infatti, le persone soccorse e tratte in salvo sono sei. L'incidente è avvenuto quando in Italia erano circa le tre della notte di venerdì 10 settembre. La barca coinvolta non era destinata al turismo, ma pare venisse utilizzata per la pesca.

Il ciclista sorpassa l'auto in montagna: finisce in disgrazia | Video, immagini forti

Secondo quanto riportato dal sito di notizie neozelandese Stuff, le donne a bordo avevano deciso di fare una gita insieme proprio per avvistare balene. Quando si sono scontrate con una di esse e la barca si è rovesciata, le acque estremamente fredde in quella zona non hanno lasciato scampo a cinque delle undici persone coinvolte. A lanciare l’allarme sarebbe stata una donna che dalla costa ha visto qualcuno in mare che agitava le braccia. Intanto le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica esatta della tragedia.