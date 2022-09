Regina Elisabetta, "gli ha tolto tutto". Harry e Meghan, scoperta raggelante

10 settembre 2022 a

a

a

“Esprimo il mio amore per il principe Harry e Meghan, mentre continuano a costruire le loro vite all’estero”. Così re Carlo ha parlato di suo figlio e di sua moglie: un modo gentile per comunicare chiaramente in pubblico che continueranno a non essere i benvenuti all’interno della famiglia reale, forse ancora più di prima dopo la morte della regina Elisabetta.

Mentre la Regina stava morendo... Carlo, la frase su Meghan con cui ha umiliato Harry

D’altronde i segnali di questi giorni sono evidenti: Harry è stato l’ultimo ad arrivare a Bamoral e non ha fatto in tempo per l’ultimo saluto alla nonna. Tra l’altro inizialmente era previsto che si presentasse con Meghan Markle, che invece all’ultimo si è defilata, probabilmente perché non gradita affatto nella residenza scozzese in un momento così delicato. Tra l’altro Harry è ripartito appena 12 ore dopo la morte della nonna: è stato visto con una faccia più scura del solito, come se ci fosse dell’altro oltre l’ovvio dispiacere per la scomparsa della regina.

"Morta per traumi": la sconvolgente verità sulla Regina, cosa è successo davvero a Balmoral

“Secondo alcune fonti - si legge sulla Stampa - nello scorso agosto la regina avrebbe depennato il nipote ribelle dalla lista degli eredi, e con lui i pronipoti. Idem per i circa trecento gioielli di proprietà personale di Elisabetta: andranno, pare, a Kate Middleton, l’impeccabile moglie di William, e alla loro figlia Charlotte”.