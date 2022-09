William e Harry, "45 minuti drammatici": nessuna tregua, indiscrezioni-choc

12 settembre 2022 a

La tregua tra Harry e William sarebbe stata "firmata" nell'arco di 45 minuti. L'invito per sfilare insieme fuori dal castello di Windsor incontrando la folla addolorata sarebbe arrivato all'ultimo secondo. Il gesto d'apertura sarebbe arrivato da William che, come ricorda ilGiornale, ha deciso di deporre le armi con fratello invitandolo per questa "passeggiata" per omaggiare la nonna Elisabetta: "Il principe di Galles - ha spiegato una fonte di Palazzo chiamando William con il suo nuovo titolo - pensava che fosse un'importante dimostrazione di unità per la Regina in un momento incredibilmente difficile per la famiglia".

A lasciare dubbiosi su questa pax scoppiata poche ore dopo la morte della Regina sono le tempistiche. Quell'invito all'ultimo secondo di fatto ha addensato ombre sulla tenuta della tregua. A quanto pare sia Meghan Markle che Harry avrebbero individuato una strategia per colpire ancora una volta la Royal Family.

Meghan nei suoi podcast continua a parlare fuori dai canoni che si addicono al protocollo reale ma soprattutto sarebbe pronto, come ricorda ilMessaggero, un libro-bomba di Harry. Inoltre secondo alcune indiscrezioni i due fratelli non avrebbero condiviso nemmeno la cena nei momenti successivi alla scomparsa della nonna. Segno che le ferite in famiglia sono ancora molto profonde e difficili da rimarginarsi.