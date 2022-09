Re Carlo già condannato? Quell'indizio sul suo nome che spiega tutto

10 settembre 2022 a

Diversi in tutto, tranne che nel nome, da Carlo III, i monarchi suoi predecessori. Carlo I Stuart (1600-1649), è venerato come santo dalla Chiesa anglicana, benché fosse accusato di propendere troppo per il cattolicesimo. Alla fine, il Parlamento gli dichiarò guerra, sconfiggendo lui e rovesciando anche la monarchia, alla quale sostituirono una repubblica presieduta da Oliver Cromwell.

L'esperimento del nuovo assetto istituzionale ebbe scarso successo e durò poco. Così Carlo II Stuart, (1630-1685) figlio del sovrano deposto e ucciso, restaurò la monarchia nel 1660. E nessuno da allora è più riuscito ad abbatterla. Curiosamente, nell'albero genealogico di Carlo II, c'è anche il prossimo erede diretto al trono inglese, William, duca di Cambridge, la cui madre, Lady Diana Spencer, era una discendente di ben due figli illegittimi di Carlo II, Henry FitzRoy e Charles, duca di Richmond e Lennox.