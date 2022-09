Re Carlo subito massacrato, "cos'ha concesso al fratello Andrea": scandalo a Londra

12 settembre 2022 a

Il principe Harry non potrà indossare l’uniforme militare alla veglia finale per la regina Elisabetta, in programma mercoledì a Westminster Hall. Invece al principe Andrea - descritto dal Daily Mail come “il vergognoso fratello minore del re” - è stato concesso in via eccezionale di indossare l’uniforme. Si tratta di un “segno speciale di rispetto”, una concessione da parte di Carlo che sta facendo discutere.

Il duca di York è caduto in disgrazia ed è stato esiliato dalla vita pubblica della famiglia reale come conseguenza del suo ruolo nello scandalo riguardante Jeffrey Epstein. Tuttavia Andrea avrà il permesso di indossare l’uniforme militare soltanto per la veglia finale: non potrà farlo in tutti gli altri eventi previsti durante i giorni di lutto per la scomparsa della regina Elisabetta. Intanto sono emersi i dettagli sul cerimoniale: la bara sarà chiusa e appoggiata su una piattaforma rialzata. Sarà sorvegliata 24 ore su 24 da mercoledì 14 settembre fino a lunedì 19, quando si terranno i funerali di stato.

Tornando al principe Andrea, va ricordato che ha rinunciato al suo status all’interno della famiglia reale ed è stato privato di tutti i suoi ruoli militari onorari a causa dell’amicizia con Epstein e delle accuse di violenza sessuale di Virginia Roberts, che all’epoca dei fatti contestati al figlio della regina era minorenne. Anche Harry e Meghan sono stati privati dei loro titoli dopo la fuga negli Stati Uniti: per questo al figlio di Carlo non è concesso indossare l’uniforme militare.