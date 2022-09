Re Carlo, "togli quella mano dalla spalla": chi ha brutalizzato il Sovrano

13 settembre 2022 a

Dopo la morte della regina Elisabetta e la successione di suo figlio Carlo, sono tornati a galla parecchi aneddoti del passato riguardanti proprio il nuovo sovrano. Uno vede come protagonista Diego Armando Maradona. A svelarlo qualche tempo fa è stato l'ex manager del giocatore, Guillermo Coppola. Pare che il primo incontro tra Carlo e Maradona sia avvenuto durante un ricevimento a Buckingham Palace in occasione dell'addio al calcio di Osvaldo Ardiles, che giocava col Tottenham.

In quell'occasione l'ex attaccante del Napoli sarebbe stato piuttosto duro con il figlio della regina Elisabetta. "C'era grande emozione da parte di tutti noi. Mai avrei pensato di poter un giorno presentarmi a Buckingham Palace e questo era accaduto grazie alla popolarità di Maradona", ha cominciato Coppola.

Poi il colpo di scena: "A un certo punto, però, Diego mi disse: 'Coppola, dì a quel nasone di togliermi la mano dalla spalla'. Io lo guardai stupito, non sapevo cosa fare: quel nasone, come lo aveva chiamato Diego, era il Principe Carlo", ha raccontato l'uomo in tv, come riportato dal Corriere dello Sport. Un aneddoto curioso di cui però non si sa nulla di più. Non si sa perché Maradona abbia avuto quella reazione né come sia andato a finire il ricevimento.