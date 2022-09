Re Carlo, le sconvolgenti cifre del suo nuovo patrimonio: eccole...

13 settembre 2022 a

In un momento di forte lutto come quello per la morte della regina Elisabetta può sembrare indelicato parlare di soldi, però è impossibile non farlo. Anche perché la crisi economica globale che sta mettendo in grossa difficoltà anche il Regno Unito potrebbe ripercuotersi sull’evento così lungo e maestoso organizzato per la scomparsa della sovrana: gira voce che potrebbero esserci delle difficoltà a pagarlo del tutto.

Sebbene la rivista Forbes stimi il patrimonio della famiglia reale di circa 28 miliardi di dollari, va sottolineato che questo deriva soprattutto da castelli e gioielli: basti pensare che il portafogli personale della regina contava “soltanto” 550 milioni di sterline. Per quanto riguarda il suo primogenito, che adesso è diventato re Carlo all’età di 73 anni, il patrimonio è stimato dii 100 milioni di sterline: nel corso degli anni ha raccolto diverse entrate provenienti dal ducato di Cornovaglia e da una serie di residence sparsi in tutto il Regno Unito.

Il suo patrimonio si aggiunge quindi a quello personale della regina e al conto della famiglia reale. Inoltre re Carlo sarà custode del denaro della Nazione, che però non può essere utilizzato dalla famiglia reale: il sovrano o chi per esso non può disporre finanziariamente di quel conto, ma deve soltanto custodirlo.