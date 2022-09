Re Carlo perde la testa in pubblico: "Lo detesto!", il video del raptus

Francesco Fredella 14 settembre 2022 a

a

a

Carlo s'arrabbia. Anzi, il re Carlo III s'arrabbia. Tutta colpa di una penna, l'ennesima che non funziona. Era già accaduto qualche giorno fa quando il figlio della defunta regina Elisabetta II ha dovuto firmare in pubblico. Ma adesso la scena fa il giro della Rete, quel gesto di stizza prima di firmare i documenti, fa diventare il monarca un very normal. Uno come tanti, uno del popolo a cui può capitare un inconveniente. Si trova in Irlanda del Nord, dove è stato invitato a firmare un libro dei visitatori, tutto davanti alle telecamere nel castello di Hillsborough. La penna fa i capricci e sembra che il nuovo Re si sporchi anche la mano. Video super virale.

"Non posso sopportare questa dannata cosa...", dice Carlo. Che lascia tutti senza fiato. Una scena anche divertente per certi versi, che smorza un po' il tono austero di questi ultimi giorni con la morte della Regina Elisabetta.

Lunedì si svolgeranno i funerali. Parteciperanno decine di capi di Stato di tutto il mondo. Assente la Russia. Intanto, il feretro di Elisabetta II ritorna a Londra a Buckingham Palace. Lunedì nell'Abbazia di Westminster, dopo quattro giorni di camera ardente, si svolgeranno le esequie di Elisabetta II: una donna amata in tutto il mondo. La sovrana più longeva insieme a Luigi XIV. Il suo regno è durato 70 anni.