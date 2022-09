Re Carlo, guai a corte: il ricatto inconfessabile di Harry, cosa vuole

13 settembre 2022 a

a

a

È diventato re solo da pochi giorni, ma per Carlo III iniziano già a esserci i primi problemi. A partire dalle pretese del secondogenito Harry, che ha parlato diverse volte della sua "delusione per essere stato privato dei titoli militari quando decise di lasciare i suoi incarichi reali e la Gran Bretagna". Ricordiamo, infatti, che il duca di Sussex ha deciso di lasciare la sua famiglia e il suo Paese per trasferirsi con moglie e figli negli Usa. Adesso, in ogni caso, spetterà a Carlo gestire questo equilibrio molto precario.

"Pietra negata": dramma-Carlo, perché l'incoronazione a Re può saltare

Il fatto che dopo la morte della regina i due fratelli, Harry e William, si siano fatti vedere per la prima volta insieme e per giunta in compagnia delle loro mogli, Kate e Meghan, ha colpito molto i sudditi inglesi. Nessuno si aspettava una reunion di questo tipo. Anche perché dopo la cosiddetta Megxit, i rapporti tra i fratelli sembrano essere solo peggiorati. E adesso a pesare sulla presunta armonia ritrovata è soprattutto il libro di rivelazioni sulla famiglia reale che Harry dovrebbe pubblicare a breve.

"Timori per la salute di Carlo", com'è ridotto il neo-sovrano: la foto che spaventa | Guarda

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Harry deciderà di rinunciare al libro solo se gli sarà consentito di riavere la divisa e i titoli militari. Cose che gli sono state tolte dopo l'abbandono della famiglia. Carlo accetterà queste richieste o lascerà tutto com'è adesso?