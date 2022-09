Re Carlo, la prima e inquietante foto con Harry e Meghan

14 settembre 2022 a

a

a

Una reunion di famiglia tutt'altro che semplice quella della Famiglia Reale inglese. La morte della Regina Elisabetta ha costretto il principe Harry e la consorte Meghan Markle a tornare a Buckingham Palace, dove è stato trasportato il feretro. Ma soprattutto ha obbligato il nuovo Re, Carlo III, ad accoglierli. A svelare i rapporti tra i tre, una foto. Meghan, Harry e Carlo sono stati immortalati insieme per la prima volta dopo le liti.

Scoppia il caos su Re Carlo: il ricatto inconfessabile di Harry, cosa ha chiesto

L'immagine diffusa sui social non mente: tra padre, figlio e nuora è gelo. Il primo viene ritratto da fuori all’interno della sala in cui si trova il feretro, sta scendendo le scale col capo chino. Dietro di lui, ci sono Harry e Meghan, vestiti di nero, che si tengono per mano. La coppia è a debita distanza dal Re e non lo degnano nemmeno di uno sguardo.

"Sicuri che Carlo sia il padre? Forse...": rumors-choc sul principe Harry

D'altronde la presenza dei dichi di Sussex preoccupa non poco gli altri componenti della famiglia. A maggior ragione dopo che Harry ha ammesso di voler pubblicare il suo libro di memoria quest’inverno, nonostante la morte della Regina. Un libro che segue l'intervista in cui i duchi lanciavano dagli Stati Uniti, dove ormai risiedono da mesi, accuse di razzismo e non solo.