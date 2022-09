Re Carlo, "regno breve": perché viene giù tutto, parla l'esperto

15 settembre 2022 a

"Il regno di re Carlo III sarà breve": ne è convinto Stephen Bates, ex corrispondente del Guardian presso la famiglia reale inglese. Intervistato da FanPage, il giornalista ha spiegato: "Elisabetta ha lasciato in eredità stabilità e unità nazionale”. Secondo lui, inoltre, Carlo non durerà a lungo anche perché "ha quasi 74 anni e quindi non penso durerà per decadi. Credo anche che lui cercherà di comportasi come sua madre, a livello di serietà e stabilità. Lui è anche noto per avere visioni politiche, non a livello di partiti, ma a livello più generale su alcuni temi che potenzialmente potrebbero dividere l'opinione pubblica come l'ambiente, la medicina naturale e l'architettura, di cui non ha fatto parola nel suo primo discorso da sovrano".

Parlando delle sfide più importanti oggi, Bates ha detto: "Il Paese è a livello politico in un momento critico, di divisione, e per altro con un nuovo primo ministro che non ha molta esperienza. Molti temi su cui c'è divisione sono ancora la Brexit insieme alla crisi economica causata dalla guerra di Putin in Ucraina". Il giornalista ha fatto riferimento anche ad alcuni Paesi del Commonwealth che vorrebbero l'indipendenza: "Alcuni come Canada, Australia e Nuova Zelanda, vorrebbero dire addio alla Monarchia e diventare Repubbliche. Questo potrebbe essere qualcosa con cui il nuovo re dovrà confrontarsi".

Sull'unione tra Carlo e Camilla, invece, ha spiegato: "Sono ormai sposati da più di 20 anni, Diana è morta 25 anni fa e penso che le persone qui accettino che sono una coppia felice e che lei lo abbia reso più felice". Mentre su William e Harry: "Harry è in California con la sua vita e William sarà qui. Non si vedranno molto spesso. È stato un importante momento quello che hanno condiviso con le loro moglie a Windsor sabato. Ma tutto dipenderà da Harry: sta per uscire un suo libro. E li potrebbe esserci qualche rischio".