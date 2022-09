William e Harry, "dietro al feretro della regina...": occhio al dettaglio

Francesco Fredella 15 settembre 2022 a

Harry e William di nuovo insieme. L’ultima volta che li avevamo visti vicini era stato in occasione del funerale di Filippo, marito della defunta Regina Elisabetta II. Adesso, proprio al corteo di commemorazione in onore della loro nonna, sono di nuovo vicinissimi. Insieme come prima, più di prima. Senza pensare e nemmeno ricordare per un istante i litigi passati che hanno animato le loro vite.

Ora William e Harry lasciano da parte ogni tipo di attrito e si stringono attorno ad un unico dolore: la morte di Elisabetta II, la sovrana più longeva al mondo dopo Luigi XIV. E' morta in un pomeriggio come tanti. Improvvisamente. Ed ha lasciato tutti più soli.

L’ultima volta, dopo i funerali di Filippo, toccò a Carlo cercare di far incontrare di nuovo i due fratelli. Un’operazione che riuscì perfettamente, visto che l’attuale Re d’Inghilterra rimase diverse ore con i due figli a parlare del futuro. Proprio quel futuro che adesso è sotto i loro occhi. Infatti, William ed Harry - dopo la morte di Elisabetta II - potrebbero tornare al rapporto di un tempo. E le rispettive mogli? Mistero. Intanto ci sono code chilometriche per rendere omaggio al feretro della Regina, mentre i funerali di Stato si svolgeranno lunedì 19 settembre: attesi molti capi di Stato.