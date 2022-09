Re Carlo, "ha tradito Diana e Camilla": spunta la terza donna

15 settembre 2022 a

a

a

C'è stata un'altra donna, oltre a Diana e Camilla, ad aver baciato Carlo, l'attuale re d'Inghilterra. Si chiamava Jane Priest ed era una modella australiana di Perth di 26 anni. La giovane colse la sua occasione d'oro mentre si trovava in spiaggia. In quell'occasione - era il 1979 - si imbatté proprio nel principe Carlo, intento a fare un bagno mentre era in visita ufficiale in Australia.

William e Harry, "dietro alla bara della regina...": occhio al dettaglio

Quando la ragazza lo riconobbe gli si lanciò addosso e lo baciò sulla guancia. Lui, nel frattempo, tenne le mani ben in vista per evitare equivoci. Anche perché in quel momento erano diventati l'obiettivo di non pochi fotografi. Pare che all'inizio la storia abbia fatto storcere un po' il naso alla regina Elisabetta, che si aspettava sempre comportamenti decorosi dai membri della famiglia reale.

Re Carlo, "regno breve": perché viene giù tutto, clamorosa rivelazione

Andò diversamente, invece, per la modella. Pare che dopo quello scatto la sua popolarità sia salita ai massimi livelli. Tanto che fioccarono contratti di lavoro. Poi di lei si persero le tracce per 26 anni. Rispuntò solo durante un'altra visita ufficiale del principe Carlo in Australia. In quell'occasione, parlando del famoso bacio col principe, raccontò la sua versione: "Il mio incontro con Charles sulla spiaggia era combinato". Stando a quanto da lei raccontato all'Evening Standard, la scenetta sarebbe stata organizzata per rendere più frizzante l'immagine di Carlo, talvolta percepito come noioso. La Corona, però, non ha mai replicato a questa intervista.