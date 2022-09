Re Carlo, la decisione finale su Harry: cosa farà davanti alla bara

16 settembre 2022 a

Dietrofront. Il principe Harry potrà indossare la sua uniforme militare per l'ultima veglia alla regina Elisabetta II, quella insieme ai suoi cugini, che si terrà domani sera 17 settembre. Buckingham Palace ha infatti apportato una modifica dell'ultimo minuto alle sue indicazioni di protocollo. La decisione è importante perché testimonia la "mano tesa" del Palazzo reale nei confronti del figlio ribelle di Lady Diana e del nuovo re Carlo. La decisione su Harry è davvero un'inversione a U: "Il buon senso ha prevalso", ha detto una fonte a The Telegraph.

Al duca di Sussex, nipote molto amato dalla regina, era stato inizialmente detto che non gli sarebbe stato permesso di indossare la sua uniforme, nonostante abbia militato 10 anni nell'esercito e sia stato in due occasioni in Afghanistan. Ora Buckingham Palace ha ribaltato la sua decisione e gli ha concesso una dispensa speciale proprio come al duca di York. Il principe Andrea, nonostante sia rimasto invischiato nell'affaire Epstein, indosserà infatti l'uniforme militare alla veglia con i fratelli, una concessione fatta come "ultimo segno di rispetto" nei confronti della regina.

Stasera 16 settembre alle 19,30 ora locali, le 20,30 in Italia, ci sarà la veglia dei principi, con i quattro figli della regina: il re Carlo, la principessa Anna, il principe Andrea e il conte di Wessex: rimarranno in silenzio per quindici minuti ai quattro lati del catafalco nella Westminster Hall per rendere omaggio alla madre defunta. Un'altra veglia si terrà il 17 settembre sera con gli otto nipoti della defunta regina: il duca di Sussex, il principe di Galles, Peter Phillips, Zara Tindall, le principesse Beatrice ed Eugenia, Lady Louise Windsor e James, il visconte Severn.