Olga Skabeyeva, "bomba nucleare sui funerali della Regina Elisabetta"

La tv di stato russa continua a diffondere minacce gravi. Questa volta nel mirino ci è finito il Regno Unito. Nello studio del canale Russia-1, il secondo con più audience nel Paese, hanno tirato in ballo persino i funerali della regina Elisabetta, morta dopo 70 anni di regno. Quando uno degli ospiti della puntata - andata in onda nel giorno dei funerali - ha parlato della possibilità di bombardare l'Inghilterra, la conduttrice Olga Skabeyeva ha detto: "Avremmo dovuto farlo oggi, tutte le persone più importanti sono lì per il funerale".

Prima di lei Andrey Gurulyov, comandante militare in pensione e vice nell'assemblea federale russa, ha dichiarato con tono deciso e convinto: "Perché dovremmo bombardare l'Ucraina o la Germania, quando c'è il Regno Unito, che è la radice del male?". Dichiarazioni forti che hanno spiazzato tutti. Il filmato di questo agghiacciante dibattito è stato pubblicato su Twitter da Julia Davis, giornalista del Daily Beast.

Una curiosità riguarda Olga Skabeyeva, già nota per diverse uscite sopra le righe. Pare che - come riporta Leggo - sia stata soprannominata la "bambola di ferro di Putin". Il motivo? Le sue insistenti opinioni pro-Cremlino. Tra l'altro, quando c'è da attaccare l'Occidente, non si tira mai indietro.