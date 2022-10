Regina Elisabetta, nel certificato di morte la verità: Harry e Meghan umiliati

01 ottobre 2022 a

È morta di vecchiaia la Regina Elisabetta. Lo si legge sul suo certificato di morte, che conferma che è deceduta all'età di 96 anni nel castello di Balmoral. Il documento ufficiale data il decesso della sovrana alle 15,10 dell'8 settembre. L'estratto è stato pubblicato oggi dal National Records of Scotland, che secondo i media scozzesi nei giorni scorsi aveva impedito l'accesso al documento da parte dei mezzi di informazione. Il certificato mostra che la morte di Sua Maestà è stata registrata dalla figlia, la principessa Anna, il 16 settembre. L'8 settembre, poco dopo le 12,30, Buckingham Palace aveva diffuso una nota nella quale si esprimeva la preoccupazione dei medici per la sua salute. L'annuncio ufficiale della sua morte è stato dato alle 18,30.

Ma attenzione perché il dettaglio dell'ora è importante? I media britannici parlano già di "royal mistery" (mistero reale, ndr). Perché infatti il principe Harry è stato informato della morte della nonna solo tre ore dopo il decesso? Quando la Regina è spirata, al suo capezzale a Balmoral c'erano Carlo e la principessa Anna. Il principe Edoardo e sua moglie Sophie, il principe Andrea e il principe William, erano tutti su un aereo diretto in Scozia in quel momento, riporta Vanity fair, e si crede che fossero stati informati della morte durante il volo. Ma Harry, che si trovava a Londra con Meghan Markle, in quel momento non era nemmeno arrivato in un aeroporto. Il duca di Sussex ha preso un volo privato da 30 mila sterline che è partito da Luton alle 17.35, ed è atterrato ad Aberdeen alle 18.47. Fonti di Palazzo hanno riferito che re Carlo ha contattato il figlio in volo solo alle 18.25, solo cinque minuti prima dell'annuncio ufficiale della notizia al mondo.

Insomma, un ritardo nella comunicazione a Harry di due ore e 25 minuti. Basti pensare che la premier Liz Truss era stata informata alle 16.30. Perché Harry è stato avvisato così tardi? I funzionari di Palazzo, interpellati dal Daily Mail, non hanno voluto commentare.