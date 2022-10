Brasile, Lula non sfonda, colpo di scena: Bolsonaro rovina la festa ai comunisti

03 ottobre 2022 a

Nessuna ondata rossa e nemmeno una rivolta contro Bolsonaro. In Brasile la sinistra dovrà affrontare il ballottaggio. "La lotta continua fino alla nostra vittoria finale", ha affermato l’ex presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva commentando il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali, che lo vedono in vantaggio con il 48,4% dei voti (oltre 57 milioni) rispetto a Jair Bolsonaro, che ha ottenuto il 43,2% delle preferenze (più di 51 milioni di votanti). I due leader torneranno a sfidarsi al ballottaggio del 30 ottobre, ma Lula, che è stato presidente del Brasile dal 2003 al 2010, incontrando la stampa in un hotel del centro di Sao Paolo ha detto che "vinceremo queste elezioni, si tratta solo di un tempo supplementare". Nel 2018 Lula era stato escluso dalle elezioni con l’accusa di corruzione. Convinto di vincere al ballottaggio anche Bolsonaro, che dice di avere "fiducia totale" nell’esito del secondo turno. Insomma la partita sarà combattuta, ma da queste elezioni emerge un dato chiaro: le profezie su una caduta di Bolsonaro sono state totalmente ribaltate. La sinistra fa fatica anche in Brasile e bisognerà attendere il secondo turno per capire come finiranno queste elezioni che possono decidere anche i nuovi equilibri del Sud America e non solo...