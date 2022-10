Nord Corea, sganciato missile sul Giappone: ora può succedere di tutto

04 ottobre 2022 a

Kim Jong Un ha provocato Tokyo. Il missile balistico lanciato dalla Corea del Nord è il primo a sorvolare il Giappone dal settembre del 2017. Lo evidenzia l’agenzia Kyodo, spiegando che il missile ha sorvolato il nordest del Paese e che nelle scorse ore il governo di Tokyo ha chiesto agli abitanti dell’isola di Hokkaido e della prefettura di Aomori di mettersi al riparo. Secondo la Bbc nel nord del Giappone si sarebbero svegliati con il suono delle sirene e messaggi di allerta.

Il ministro della Difesa del governo di Tokyo, Yasukazu Hamada, ha spiegato ai giornalisti che il missile ha raggiunto un’altitudine di 1.000 chilometri e una distanza di 4.600 chilometri, la traiettoria più lunga mai coperta da un missile a medio raggio lanciato dalla Corea del Nord. Hamada ha precisato che il missile ha sorvolato il Giappone per circa un minuto ed è finito nell’Oceano Pacifico, fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone. La Corea del Nord, ha aggiunto, potrebbe aver lanciato un missile balistico a medio raggio Hwasong-12, già testato quattro volte in passato da Pyongyang. Il portavoce del governo di Tokyo, Hirokazu Matsuno, ha denunciato quella che viene considerata una "minaccia incombente" per la regione e la comunità internazionale. Tokyo ha subito protestato formalmente con Pyongyang tramite l’ambasciata a Pechino, ha precisato Matsuno.