Vladimir Putin, via libera al "treno nucleare": dove è diretto il convoglio

Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a dimostrare la sua volontà di usare armi di distruzione di massa con un test nucleare ai confini dell'Ucraina, si ritiene che la Nato abbia avvertito i suoi membri. Il Cremlino ha segnalato la sua disponibilità per una significativa escalation mentre la Russia perde terreno sul campo di battaglia. Putin avrebbe quindi ordinato di mandare un treno militare nucleare in Ucraina, secondo quanto riporta The Times che cita fonti militari.

Del resto la minaccia nucleare non sembra del tutto un bluff dello zar. "È difficile dire" se il presidente russo Putin "stia bluffando" quando minaccia il ricorso alle armi nucleari nella guerra in Ucraina, ha osservato il direttore della Cia, Wlliam Burns, in un'intervista alla Cbs. "Beh, dobbiamo prendere molto sul serio tipo di minaccia, visto tutto ciò che è in gioco. La retorica che lui e altri leader russi hanno usato è sconsiderata e profondamente irresponsabile", ha accusato Burns.

"Oggi non vediamo alcuna prova concreta nella comunità di intelligence degli Stati Uniti che si stia avvicinando all'uso effettivo, che ci sia una minaccia imminente di usare armi nucleari tattiche". Dunque, ha continuato il capo della Cia, "a questo punto è molto difficile dirlo. Come ho detto, quello che dobbiamo fare è prenderlo molto sul serio, osservare i segnali che indichino una preparazione e anche - e questo è il ruolo dei politici". "E io non sono più un politico. Ma bisogna comunicare in modo molto diretto le gravi conseguenze che deriverebbero dall'uso di armi nucleari", ha concluso.