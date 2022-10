Biden e Zelensky, 6 ore di telefonata: la conferma dell'incubo nucleare

04 ottobre 2022 a

Sei ore di telefonata tra Joe Biden e Volodymyr Zelensky, a conferma di quanto la situazione tra Russia e Ucraina sia sull'orlo di un baratro che potrebbe inghiottire il mondo intero anche dal punto di vista militare, con l'incubo di un attacco nucleare di Mosca sempre più concreto. Nel vertice a distanza con il presidente ucraino, a cui ha partecipato anche la vicepresidente Usa Kamala Harris. secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca in una nota il capo di Stato americano ha confermato come gli Stati Uniti non riconosceranno mai l'annessione dei territori ucraini da parte della Federazione Russa, aggiungendo che Washington continuerà a fornire a Kiev tutta l'assistenza necessaria per difendersi contro l'invasione.

Il presidente Usa ha poi confermato che gli Stati Uniti invieranno un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, dal valore complessivo di 625 milioni di dollari, che include nuovi sistemi missilistici Himars, munizioni e veicoli corazzati. Biden ha anche aggiunto che le autorità Usa continueranno a sfruttare lo strumento delle sanzioni per ostacolare il sistema finanziario e l'industria bellica russa. Biden ha anche riferito al presidente ucraino degli sforzi da parte degli Stati Uniti per "unire il mondo nel sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà e della sua democrazia, come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite".

In giornata, Zelensky ha avuto un contatto telefonico anche con Giorgia Meloni, futura premier italiana. Nel corso della conversazione, spiega una nota di Fratelli d'Italia, Meloni ha ringraziato il presidente dell'Ucraina "per le congratulazioni, ha ricordato la vicinanza che Fratelli d'Italia e i Conservatori europei hanno dimostrato nei confronti di Kiev fin dal primo giorno della guerra, ha confermato il suo pieno sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino, ha ribadito che la dichiarazione di annessione di quattro regioni ucraine da parte della Federazione Russa non ha alcun valore giuridico e politico e ha sottolineato il suo impegno per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione del conflitto". Zelensky ha poi "formulato l'auspicio che Meloni possa recarsi quanto prima a Kiev".