Re Carlo, "incoronazione a rischio": la voce-bomba su Camilla e Harry

Adesso si attende l'incoronazione di Carlo III, successore della Regina Elisabetta che è scomparsa di recente. Ma, secondo i tabloid britannici, ci sarebbe una certa “ostilità di Harry verso Camilla” (che è la regina consorte). Addirittura c'è chi parla di incoronazione a rischio. Possibile tutto questo? A quanto pare sì.

Le voci che si rincorrono in questi mesi parlano ancora una volte dei problemi a corte: il Principe Harry avrebbe un pessimo rapporto con Camilla e i malumori sarebbero riaffiorati nelle ultime settimane. Senza andare per le lunghe: Harry e Camilla non si sopportano, ci sarebbero dei motivi molto chiari. Senza volerlo, l'ex Reale torna ad essere protagonista assoluto della Famiglia essendo il figlio ribelle che per amore di Meghan ha lasciato i privilegi.

I motivi legati al fatto che Harry non vada d'accordo con Camilla sono facilmente intuibili: lei è la donna che ha preso il posto della sua amata madre, lady Diana. Per questo motivo ci sono vecchie ruggini, rancori mai andati via. Addirittura, secondo la stampa britannica, Harry e Meghan potrebbero essere esclusi dalla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. Accadrà per davvero? Forse sì, ma è ancora troppo presto per saperlo. L'incoronazione dovrebbe avvenire nel giro di pochi mesi.