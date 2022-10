Re Carlo, colpo di scena: "Azione decisiva", caos a Palazzo

02 ottobre 2022 a

La Regina di Danimarca potrebbe inguaiare Re Carlo. La sovrana ha scelto infatti di revocare i titoli nobiliari di alcuni figli per permettere loro di vivere in modo più semplice e lontano dalle etichette di corte. La sua decisione ha sollevato polemiche all'interno della famiglia reale danese. Ma la sovrana è andata dritta epr la sua strada. E in questo quadro, secondo gli esperti della Famiglia Reale inglese, questa scelta potrebbe trasformarsi in una sorta di pressing su Carlo affinché faccia la stessa cosa con "un'azione decisiva" sul destino del principe Harry, Meghan Markle e i loro figli.

L’esclusione, in Danimarca, riguarda i quattro figli del secondogenito, il Principe Joachim, ovvero Nikolai, Felix, Henrik e Athena. L’obiettivo vero di questa mossa sarebbe quello di snellire la monarchia seguendo l'esempio di altre famiglie reali in Europa. Un modo per tenere a bada l'opinione pubblica che sempre di più contesta lo sfarzo dei reali, soprattutto quelli lontani dalla linea di successione.

E così il MailOnline già attacca Carlo: "Perché Harry ha ancora il titolo di Sua Altezza Reale? Carlo dice di voler snellire la Monarchia, ma questo deve essere Reale, non solo superficiale. Deve ridurre i costi per i contribuenti. Devono essere solo lui, Camilla, William e Kate e i loro figli. Gli altri dovrebbero andare in pensione o guadagnarsi da vivere". Insomma per Carlo si prospetta all'orizzonte un periodo davvero difficile.