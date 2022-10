Vladimir Putin, il patriarca Kirill: "Pregate per la sua salute"

07 ottobre 2022 a

"Pregate per la salute di Putin": il patriarca russo Kirill ha rivolto questo invito sia al clero che ai credenti, stando a quanto riportato dal servizio stampa della Chiesa ortodossa russa. La sua circolare, però, ha subito messo tutti in allarme. Il timore è che il presidente abbia qualche problema di salute. Anche se nessuna conferma è arrivata in tal senso. L'appello a fare una preghiera per la salute dello zar si riferisce al 7 ottobre, giorno del 70esimo compleanno del presidente russo, e all'8 ottobre, giorno della memoria di san Sergio di Radonezh.

"Il 7 ottobre di quest'anno il presidente russo Vladimir Putin compie 70 anni. Sua Santità il Patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia invita tutti gli arcipastori, pastori, monaci e laici a offrire in questo giorno una fervente preghiera a casa per la salute del Capo dello Stato russo", si legge nella circolare, come riporta il Messaggero. Messaggio simile per quel che riguarda l'8 ottobre: "Sua Santità il Patriarca benedice di elevare alle Litanie Speciali della Divina Liturgia una speciale petizione per la salute del Presidente della Russia, aggiungendole alle petizioni già stabilite per la Santa Russia, e anche di proclamare molti anni dopo la dimissione della Liturgia".

Nella "litania speciale" il patriarca invita "il Signore nostro Dio" a dare a Putin "la ricca misericordia e la tua generosità, di concedergli salute e lunga vita". E anche "una vita prospera e pacifica, salute e salvezza e buona fretta in tutto, dona il Signore all'ormai onorato Capo dello Stato russo Vladimir Vladimirovich, il potere, l'esercito e il popolo della nostra Patria protetta da Dio e salvali per tanti e buoni anni!".