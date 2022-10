Maria Zakharova "nella lista dei ricercati": scatta la caccia grossa

10 ottobre 2022 a

Sono nella lista dei ricercati, da parte del servizio di sicurezza ucraino (Sbu), il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, e la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. A riferirlo sono le agenzie russe Tass e Ria Novosti, con riferimento al ministero dell'Interno di Kiev, che lo comunicherebbe sul proprio sito web. Medvedev è stato dichiarato come soggetto "in fuga dalle indagini preliminari" a partire non da oggi, ma addirittura dal primo marzo 2022. Medvedev è stato infatti accusato di violazione dell'articolo 110 del Codice penale ucraino: "Violazione dell'integrita' territoriale e dell'inviolabilita' dell'Ucraina". Dati simili sono stati pubblicati su Maria Zakharova. La sua "data di scomparsa" si differenzia di poco: 14 marzo 2022. Inoltre, tra i "nascosti" è elencato anche il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov.

Tutti questi annunci arrivano, non a caso, all'indomani della minacciosa escalation avviata a seguito dell'esplosione sul ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea. Sebbene non si conosca ancora chi ci sia dietro il gesto, il Cremlino non ha esitato un attimo ad additare l'Ucraina. Anzi, più precisamente, è convinto che la responsabilità sia dei servizi segreti ucraini. L'attacco è stato definito - dallo stesso Medvedev - "un atto di terrorismo internazionale". Difatti, la reazione di Mosca contro Kiev non si è fatta attendere, con decine di missili che questa mattina hanno svegliato la città e hanno causato, ancora una volta, morti e feriti. A peggiorare il tutto, adesso, l'annuncio del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, che si dice pronto a schierare le sue truppe a fianco dell'esercito russo. E che, soprattutto, fa crescere il timore per la bomba atomica, dal momento - che secondo lui - la Nato e l'Unione Europa vorrebbero colpire il suo Paese anche con l'arma nucleare.