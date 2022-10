Re Carlo licenzia e caccia l'amica di Elisabetta: brutale, choc a Londra

12 ottobre 2022 a

La scure di Re Carlo si abbatte anche sulla guardarobiera e amica-confidente della Regina Elisabetta. Anna Kelly, che è stata vicina a Sua Maestà per trent'anni, fino alla sua morte, sarà licenziata perché a Buckingham Palace non ha più alcun ruolo. Addirituttura si dice che Carlo avrebbe fatto cambiare le serrature degli appartamenti reali del Castello di Windsor.

Secondo quanto riporta ilgiornale.it che cita il Mirror la stylist della Regina non farebbe più parte dello staff reale. E non solo perché non ha un nuovo incarico ma anche perché non è mai stata troppo simpatica a Carlo. Angela Kelly è una ex pilota della Women’s Royal Army Corps ed era entrata nelle grazie della Regina. Lei stessa aveva rivelato in una intervista al Telegraph del 2007: "Siamo due donne tipiche. Discutiamo di vestiti, trucco, gioielli...Ma ci divertiamo anche molto insieme. La regina ha un fantastico senso dell'umorismo ed è una grande imitatrice. Può fare tutti gli accenti, compreso il mio".

A irritare Carlo era la sua influenza sulla Regina. Angela Kelly, infatti, aveva avuto il permesso di Sua Maestà per scrivere due libri sul suo guardaroba e, attraverso abiti e gioielli, raccontare aneddoti sulla royal family. Ora starebbe lavorando ad un terzo libro che ha già irritato Re Carlo. Una fonte ha infatti dichiarato che "Carlo era preoccupato, [voleva] difendere la dignità della sovrana e della Corona e niente è cambiato con la morte della madre. Anzi, è più determinato a difendere la sua reputazione e la sua eredità".