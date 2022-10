Re Carlo "devastato": perché ora può succedere di tutto

16 ottobre 2022 a

a

a

Re Carlo viene descritto come “devastato” dalla rottura dei rapporti con suo figlio Harry, che continua a vivere in California con la moglie Meghan Markle. I tabloid britannici raccontano che l’allontanamento di Harry ha avuto un impatto negativo sulla vita di Carlo, che continua a sperare in una riconciliazione e in un ritorno a corte dei duchi di Sussex.

"Esclusi dall'incoronazione": la bomba che rovina (per sempre) Re Carlo

“Il re è assolutamente devastato da quanto successo”, ha accurato Katie Nicholl, autrice di un libro sull’eredità della regina Elisabetta e sul futuro della corona. Secondo la scrittrice Carlo ha ancora fiducia nel fatto di poter risolvere la situazione, o quantomeno alleggerirla e riportarla su binari più civili: ha offerto diversi “rami d’ulivo” in pubblico per porre fine a questa diatriba. Intanto, però, è sorta una polemica legata a Harry e Meghan persino sulla data dell’incoronazione di Carlo. Buckingham Palace ha fatto sapere che la cerimonia si terrà il 6 maggio 2023, presso l’Abbazia di Westminster.

Re Carlo-choc: le telecamere riprendono questa foto nella sua stanza...

Gli esperti reali hanno subito notato una coincidenza: la data coincide con il quarto compleanno di Archie, primogenito dei duchi di Sussex. “La data è stata scelta - ha spiegato Tom Bower a Page Six - perché è appena prima dell’apertura del Parlamento. Carlo vorrà apparire come Re, con la Corona e seguire il Cerimoniale. Il compleanno di Archie è stata l’ultima cosa a cui hanno pensato”.