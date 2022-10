Amur-2501, la nave fantasma di Putin: la manovra in mare aperto

19 ottobre 2022 a

"Le navi battenti bandiera russa compiono azioni illegali sistematiche contro il porto commerciale chiuso di Sebastopoli, trasportando grano ucraino verso Paesi terzi": Mosca viene accusata di rubare il grano di Kiev per poi venderlo altrove. Le attività di furto sono state dimostrate qualche mese fa da un'inchiesta della Bbc basta su Gps e immagini satellitari. Secondo il New York Times, nei mesi scorsi gli Usa avrebbero messo in guardia 14 Paesi, in gran parte africani, sul grano ucraino rubato dalla Russia, consigliando loro di non acquistarlo.

Già lo scorso settembre il tribunale distrettuale di Shevchenkiv di Kiev - come scrive il Messaggero - aveva sequestrato sei navi russe utilizzate per trasportare grano ucraino rubato dagli occupanti. Si trattava, come riportato dalla Procura Generale, delle navi “Amur-2501”, “Alexander Green”, “M. Andreev”, “Fëdor”, “S. Konstantin” e “Capitano Korchin”. Secondo l'ufficio del procuratore ucraino "la penisola di Crimea è utilizzata dalla Federazione Russa come testa di ponte per il trasporto illegale di grano rubato dai territori temporaneamente occupati dell'Ucraina". Al centro di una nuova inchiesta di Bloomberg c'è la Amur-2501, accusata di "raccogliere cereali non solo dal porto russo di Azov, ma anche da Sebastopoli in Crimea".

Secondo Bloomberg, "in diversi punti durante i suoi viaggi, l'Amur-2501 si oscura: il suo sistema di localizzazione non trasmette la sua posizione. Sembra quindi partecipare a trasferimenti di merci in mare aperto al largo del porto russo di Kavkaz con grandi navi che poi procedono verso paesi come Libia e Iran". La nave, quindi, sarebbe finita al centro di quello che gli esperti definiscono "commercio illecito di merci degli spedizionieri russi". "Gli esportatori stanno mescolando grano da più porti e navi, oscurando l'origine di merci come grano e orzo e consentendo la vendita di grandi volumi all'estero senza essere scoperti", scrive Bloomberg.