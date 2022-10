Hu Jintao portato via a forza davanti a Xi Jinping: choc in Cina

22 ottobre 2022 a

Sotto gli occhi indifferenti di Xi Jinping, l'ex presidente Hu Jintao, 79 anni e dieci anni ai vertici della Cina, è stato portato a forza, e a sorpresa, fuori dall'aula della Grande Sala del Popolo, su piazza Tiananmen, poco prima che cominciasse la cerimonia di chiusura del ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese. Non è chiaro il motivo del gesto, che non è stato trasmesso dai media statali cinesi. Nei video ripresi però tempestivamente dai giornalisti che erano appena arrivati alla cerimonia, si vede Hu, seduto accanto al suo successore al vertice del partito e dello Stato, Xi Jinping, alzarsi in piedi e rivolgersi allo stesso Xi e al primo ministro uscente, Li Keqiang, prima di abbandonare la sala, accompagnato da due assistenti. Dai filmati diffusi on line, Hu appare riluttante ad andarsene.

Una clamorosa uscita di scena, la sua, per la quale non sono state fornite spiegazioni ufficiali: l'allontanamento dall'aula non appare spiegabile soltanto con le condizioni di salute dell'anziano leader, e sembra assumere i contorni di una epurazione. E di una dimostrazione schiacciante di forza del leader attuale, rimasto pressoché impassibile durante il minuto abbondante di durata dell'episodio, a beneficio delle telecamere dei media stranieri, che lo hanno ripreso.