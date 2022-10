Amou Haji, l'uomo più sporco del mondo: sconvolgente, cosa l'ha stroncato

25 ottobre 2022 a

E' morto a 94 anni Amou Haji, famoso come "l'uomo più sporco del mondo". L'eremita iraniano non si lavava da oltre 50 anni ed è deceduto proprio dopo essere stato convinto a farsi un bagno da alcuni abitanti del villaggio in cui viveva, Dejgah nella provincia meridionale di Fars. La più incredibile e amara delle coincidenze, quasi un contrappasso. A farlo diventare un caso globale il documentario girato nel 2013, La strana vita di Amou Haji, in cui ripercorreva anche la sua vita difficile da ragazzo, un passato doloroso che lo aveva convinto a isolarsi dalla comunità civile.





Amou, l'uomo più sporco del mondo: guarda qui il video



Haji aveva disintegrato qualsiasi record del mondo con la sua condotta di vita in apparenza folle, quasi suicida. L'anziano aveva scelto di non lavarsi con l'acqua temendo di contrarre malattie, e per la stessa ragione evitava di mangiare anche cibo e e bevande. La sua dieta, come ricorda il Messaggero, consisteva in carne degli animali morti che trovava per strada. "Il suo cibo preferito era il porcospino in decomposizione e beveva l'acqua da una lattina di olio foderata di ruggine".

Non pago di questa condotta alimentare da bestia selvaggia, il signor Amou era un accanito fumatore e si era costruito una pipa "caricata a escrementi" di bestie locali. Un tenore di vita che, a suo modo, avrebbe fatto felice i cultori della filosofia molto radical chic del "chilometro zero". Portata decisamente a un livello estremo.

