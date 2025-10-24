Affari Tuoi, parte l'insulto gratuito contro Alessandra: "Il giallo dei denti"

Oggi, venerdì 24 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si chiama Anas, viene da Santa Maria degli Angeli e di mestiere fa il vetraio.
La nuova concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Veneto. Si chiama Alessandra, viene da Padova e lavora in un negozio di abbigliamento come addetto vendite. Lei ha deciso di partecipare insieme a suo papà Giovanni. Lui invece è in pensione, prima però faceva l'autista di autobus. La concorrente ha raccontato ai telespettatori che a parte il padre, nella sua famiglia ci sono solo donne. Insieme hanno giocato col pacco numero 20.
Affari Tuoi, "si chiama Milza?": la moglie scatena il delirioAncora qui, ancora nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il gioco dei pacchi, della fortuna e del...
Intanto tantissimi telespettatori si sono fiondati sui social per commentare insieme la puntata su X: "Secondo me il giallo degli orecchini le esalta il giallo dei denti. Le guance del rossetto aggrava la situazione", "herbert la mia vita lui potrebbe semplicemente stare in piedi a fare scena muta e io riderei comunque mi sento drogata da tutto questo", "Ma quanto è bella Alessandra!! E poi così elegante!".