L'Eredità, Gabriele alla Ghigliottina? i telespettatori attaccano Marco Liorni: "Noiosissimo"

Oggi, venerdì 24 ottobre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Gabriele, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Valentina da Benevento, Andrea da Caravaggio in provincia di Bergamo, Loredana che era nel film Grande Bellezza, Elisabetta da Padova, Marco il professore ed Elisa alla quinta sera. "Giochiamo?"; ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.
Ma alla fine alla Ghigliottina, l'ultima manche del gioco, ci è arrivato ancora una volta Gabriele. Il campione aveva la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: la bellezza di 42500 euro. Ma per farlo doveva trovare una parola che quadrasse con "Minima", "Uscita", "Cuore", "Fermo" e "Fila". Dopo un minuto di attenta riflessione, Gabriele ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Senza". Ma non era la soluzione esatta. La risposta corretta era: "Senza".
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Il mio più grande flex del periodo? Sono cinque giorni di fila che azzecco la parola finale a L'eredità", "L'eredità noiosissimo (salvo ghigliottina) e soprattutto troppo legato alla fortuna", "Come si può fare un programma come l’Eredità, seguito soprattutto da persone anziane, con un sottofondo musicale disturbante persino per chi sente benissimo! Ma in Rai sono impazziti?!?".