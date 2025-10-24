L'Eredità, Gabriele alla Ghigliottina? i telespettatori attaccano Marco Liorni: "Noiosissimo"

Oggi, venerdì 24 ottobre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Gabriele, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Valentina da Benevento, Andrea da Caravaggio in provincia di Bergamo, Loredana che era nel film Grande Bellezza, Elisabetta da Padova, Marco il professore ed Elisa alla quinta sera. "Giochiamo?"; ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina, l'ultima manche del gioco, ci è arrivato ancora una volta Gabriele. Il campione aveva la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: la bellezza di 42500 euro. Ma per farlo doveva trovare una parola che quadrasse con "Minima", "Uscita", "Cuore", "Fermo" e "Fila". Dopo un minuto di attenta riflessione, Gabriele ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Senza". Ma non era la soluzione esatta. La risposta corretta era: "Senza".