L'Eredità, caos dopo la puntata contro Marco Liorni: "Ma siamo impazziti?"

Oggi, venerdì 24 ottobre, è andata in onda una nuova puntata de L’Eredità, il celebre game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. In apertura, il conduttore ha dato il bentornato a Gabriele, campione in carica, pronto a difendere il titolo. A sfidarlo, un gruppo di nuovi concorrenti: Valentina da Benevento, Andrea da Caravaggio (Bergamo), Loredana – che ha partecipato al film La grande bellezza –, Elisabetta da Padova, Marco, professore, ed Elisa, alla sua quinta partecipazione consecutiva. Dopo l’immancabile “Giochiamo?” di Liorni, il pubblico ha risposto con entusiasmo.

Anche questa sera, è stato Gabriele ad approdare alla Ghigliottina, la manche finale del programma. Il campione si è trovato a giocare per un montepremi di 42.500 euro, cercando la parola che collegasse “Minima”, “Uscita”, “Cuore”, “Fermo” e “Fila”. Dopo un minuto di riflessione, ha scritto sul cartoncino la parola “Senza”, ma non era quella giusta. La risposta corretta era: "Posta".