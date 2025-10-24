Affari Tuoi, clamoroso Alessandra: "Ecco a chi assomiglia". Ormone impazzito

Oggi, venerdì 24 ottobre, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolare game show condotto da Stefano De Martino. In apertura, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza dell’Umbria: Anas, originario di Santa Maria degli Angeli, di professione vetraio.
La protagonista della serata è stata invece Alessandra, pacchista in rappresentanza del Veneto. Padovana, lavora come addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento e ha scelto di affrontare l’esperienza televisiva insieme al padre Giovanni, ex autista di autobus oggi in pensione. Durante la presentazione, Alessandra ha raccontato con simpatia che nella sua famiglia, a parte il papà, sono tutte donne. I due hanno giocato con il pacco numero 20, cercando di portare a casa la vittoria con un mix di emozione e complicità.
Come sempre, anche questa puntata ha acceso i commenti dei fan sui social, in particolare su X (ex Twitter), dove gli utenti hanno espresso opinioni ironiche e divertite: "Secondo me il giallo degli orecchini le esalta il giallo dei denti. Le guance del rossetto aggrava la situazione", "herbert la mia vita lui potrebbe semplicemente stare in piedi a fare scena muta e io riderei comunque mi sento drogata da tutto questo", "Ma quanto è bella Alessandra!! E poi così elegante!", "Io vedo una vaga somiglianza con Matilda De Angelis".