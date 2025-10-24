Juventus, rottura totale con Tudor: ecco chi rischia di essere venduto

La Juventus si trova al bivio tra incertezze tecniche e tensioni interne. Dopo un inizio di stagione complicato, il futuro di Igor Tudor sulla panchina bianconera è sempre più incerto. L’esonero del tecnico croato potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni, subito dopo la sfida contro la Lazio: una sconfitta netta potrebbe segnare la fine della sua avventura a Torino.

Non sono solo risultati insufficienti, ma anche rapporti complicati con la squadra. Tudor ha infatti rotto con il d.s Damien Comolli e fatica a gestire il cosiddetto “blocco azzurro” della Juventus, formato dai giocatori italiani più influenti del gruppo. Tra questi spiccano Locatelli, Gatti, Cambiaso e Perin, che secondo fonti di Calciomercato.it avrebbero perso fiducia nell’allenatore. In particolare, Locatelli, capitano della squadra, era relegato in panchina contro il Real Madrid, segnale di un rapporto ormai ai minimi storici.