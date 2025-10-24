FdI umilia Conte con una foto: "Il finale di questo libro lo hanno scritto gli italiani"

"Oh Giuseppi, non puoi stare cinque secondi senza umiliarti?". Parafrasando uno dei più celebri meme dei Simpson, Giuseppe Conte ne ha combinata un'altra delle sue. Il leader del Movimento Cinque Stelle, dopo le fallimentari elezioni regionali che hanno visto il suo partito crollare a picco nel gradimento degli elettori, si è presentato alla Camera per mettere in scena l'ennesima trovata. In pratica, l'ex presidente del Consiglio ha consegnato a Giorgia Meloni un libro intitolato "Governo Meloni: 3 anni di tasse” e con una dedica ad hoc: "Gentile omaggio per la presidente Meloni, a cura del Movimento 5 Stelle". Si è trattato naturalmente di un colpo di teatro volto appunto all'indirizzare l'opinione pubblica verso l'economia grillina. Sì, quella che ha portato i conti del Paese sull'orlo del lastrico. Basti pensare al superbonus, all'emergenza Covid o ai dimenticati - e dimenticabili - banchi a rotelle.

Eppure, gli italiani continuano ad apprezzare il lavoro svolto da questo governo. E in particolare da Giorgia Meloni, che vola sempre di più nei sondaggi. L'ultima supermedia dei sondaggi dà Fratelli d'Italia al 30,3%. E il centrodestra unito - quindi FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati - intorno al 48,7%. E il Movimento Cinque Stelle? Il partito guidato da GIuseppe Conte continua a crollare nei consensi. I grillini, soltanto nell'ultimo mese, hanno perso lo 0,7%.