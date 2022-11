Principe Harry umiliato ancora: "Abbiamo rimosso tutto", una fine indecorosa

07 novembre 2022 a

a

a

Altra umiliazione per il principe Harry, a cui la corona e Re Carlo non fanno alcuno sconto dopo l'abbandono del Regno Unito e le accuse di lui e di Meghan Markle. Ora, l'ultimo schiaffo che è costretto a incassare, a pochi giorni dal Remembrance Day, il Giorno della memoria, ricorrenza molto sentita in Inghilterra e che cade l'11 novembre, un omaggio alle vittime della prima Guerra Mondiale, terminata proprio l'11 novembre del 1918.

Lo schiaffo, però, non è della famiglia ma della fabbrica Poppy Factory, che produce ghirlande commemorative da più di un secolo: bene, Poppy Factory ha rimosso dalla sua esposizione un tributo per l'11 novembre creato proprio da Harry. Un brutto colpo per il principe, che ha preso parte alla guerra in Afghanistan e che è molto attaccato al mondo militare.

Video su questo argomento Meghan Markle e il principe Harry? "Cosa dicono le stelle": la clamorosa profezia dell'astrologa sui Duchi

Mentre le corone e ghirlande depositate dagli altri reali sono ancora in mostra quelle di Harry e dello zio, il principe Andrea, sono ora nascoste alla vista. Per inciso, la corona depositata da Harry per il Giorno della memoria aveva un costo che si aggirava intorno alle mille sterline.