Donald Trump, retroscena esplosivo: "Dopo i risultati di mid term..."

Donald Trump su tutte le furie per i risultati delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Le sue previsioni, infatti, non si sono realizzate. La "notte fantastica" di festeggiamenti che avrebbe dovuto trascorrere a Mar-a-Lago alla fine non c'è stata. Il motivo? La performance negativa di decine di suoi candidati "Maga", slogan che sta per Make America Great Again. Di fronte ai risultati, l'ex presidente americano avrebbe avuto un vero e proprio eccesso d’ira.

Stando a quanto riportato dalla Cnn, persone a lui vicine lo avrebbero descritto come "livido", spiegando che "ha urlato con tutti". Il consigliere dell’ex presidente attribuisce la responsabilità dei risultati ai candidati scelti: "I candidati sono importanti, erano tutti pessimi candidati". Dito puntato, quindi, contro l'ex presidente Trump, che aveva scelto personalmente i candidati per gli Stati chiave.

Secondo il consigliere, però, questo non dissuaderà Trump dal fare l'annuncio con cui lancerà la sua candidatura per le elezioni del 2024 il 15 novembre. "Sarebbe troppo umiliante rinviare", avrebbe detto, ammettendo al tempo stesso che ci sono ancora troppi fattori imprevedibili. I risultati che avrebbero fatto arrabbiare il tycoon vedono i repubblicani passare in maggioranza alla Camera, anche se con un distacco minore rispetto a quanto previsto dai sondaggi nei giorni scorsi. Mentre al Senato la partita è ancora aperta. Decisiva sarà la Georgia, verso il ballottaggio il 6 dicembre.