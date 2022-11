Putin "ha aspettato, così...". Russia, l'ultimo sfregio a Biden

15 novembre 2022 a

La Russia avrebbe atteso che si svolgessero le elezioni di medio termine negli Stati Uniti per annunciare il ritiro da Kherson, allo scopo di negare al presidente Joe Biden quella che avrebbe potuto essere percepita come una sua vittoria politica. E' quanto risulta all'intelligence statunitense, secondo quanto riferito da una fonte alla Cnn. Lo stesso Biden aveva dichiarato che la tempistica dell'annuncio non aveva l'aria di una coincidenza. "Trovo interessante che abbiano atteso dopo l'elezione per fare quella valutazione, che sapevamo da tempo avrebbero fatto, ed è la prova del fatto che l'esercito russo ha qualche problema serio", aveva detto mercoledì scorso Biden in conferenza stampa.

In ogni caso, ha ricordato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, dopo il ritiro da Kherson "non dobbiamo sottovalutare la Russia". "La Russia - ha proseguito al suo arrivo al consiglio Affari esteri con i ministri della Difesa di Bruxelles - mantiene capacità militari significative e un alto numero di truppe. Abbiamo visto che può sopportare la perdita di molti uomini e la brutalità dei loro attacchi. Dobbiamo continuare a supportare l'Ucraina nelle loro capacità militari, ma anche con l'addestramento", ha concluso Stoltenberg, sottolineando come "gli ucraini stanno combattendo una battaglia dura e molto impegnativa".

Sul campo, intanto, prosegue la crisi militare russa. I funzionari dell'amministrazione locale di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson, hanno lasciato la città a causa dei regolari bombardamenti delle forze armate ucraine. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'amministrazione municipale su Telegram, specificando che il personale dell'amministrazione civile militare, delle istituzioni statali e municipali sono stati evacuati insieme ai civili. E' stato precisato che a Nova Kakhovka, Tavrijsk e in altri insediamenti della regione di Kherson sono rimasti funzionari dei servizi pubblici e sociali, nonché volontari che prendono cura degli anziani e cittadini a mobilità ridotta.

