Xi Jinping si scaglia contro il premier canadese: il video sconvolgente

Scene inimmaginabili dal G20 di Bali, in Indonesia, catturate da un video che sta facendo il giro del mondo. Il protagonista è il dittatore cinese Xi Jinping, che approfitta di una pausa dei lavori per scagliarsi contro Justin Trudeau, premier canadese, accusato di aver riferito ai media i contenuti del breve bilaterale che i due hanno tenuto martedì, a margine del G20.

"Tutto ciò di cui abbiamo discusso è trapelato ai giornali. Non è appropriato. Non è così che è stata condotta la conversazione", sbotta il comunista Xi Jinping, visibilmente contrariato. Al suo fianco l'interprete, che traduceva in inglese in tempo reale.

Trudeau, da par suo, ha tenuto il punto, e replicando ha detto che "in Canada crediamo in un dialogo libero, aperto e franco che continueremo ad avere. Continuerò a cercare di lavorare in modo costruttivo, ma ci saranno cose su cui non saremo d'accordo". Ma Xi Jinping ha voluto l'ultima parola: "Creiamo prima le condizioni". Poi il saluto, con sorriso tirato e una nervosissima stretta di mano.