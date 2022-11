Mario Draghi? "Quei due si detestano. E così lui...": voci sul clamoroso ritorno

16 novembre 2022 a

I rapporti tra Ursula von der Leyen e Charles Michel sono praticamente nulli. Ma cosa c’entra questo con Mario Draghi? A spiegarlo è Dagospia, secondo cui l’ormai ex premier italiano, sempre molto rispettato a livello internazionale, è in pole position per succedere a Michel in qualità di presidente del Consiglio europeo. Il diretto interessato continua a smentire, forse per prudenza, dato che mancano ancora due anni prima che si liberi quella poltrona.

Però ci sono pochi dubbi sul fatto che Draghi sia uno dei candidati più autorevoli per quel ruolo, così come non vi è alcun dubbio che quando si libererà il posto di presidente della Commissione europea non ci sarà alcun italiano in lizza. Curiosamente von der Leyen e Michel si detestano, in maniera anche piuttosto palese, ma dovranno sopportarsi a vicenda fino al termine dei rispettivi mandati: quello della presidente della Commissione scadrà il 31 ottobre 2024, mentre quello del presidente del Consiglio europeo il 30 novembre.

La loro diatriba personale prende le mosse da quanto accaduto ad Ankara nel 2021, quando la von der Leyen fu lasciata in piedi da Michel, con tanto di polemiche internazionali. Da allora i rapporti tra i due massimi vertici delle istituzioni europee sono praticamente nulli. Anche al G20 di Bali ne hanno dato conferma: solo Michel ha incontrato Xi Jinping, come ripicca per essere rimasto fuori dall’incontro avvenuto al G7 tra la von der Leyen e il primo ministro indiano.