Ucraina, il "Generale Inverno": guerra stravolta, le foto che spiegano tutto

22 novembre 2022 a

La guerra in Ucraina prosegue. Adesso, però, i soldati di Mosca e Kiev devono fare i conti con un clima diverso, il cosiddetto "Generale Inverno", come scrive il Corriere della Sera. La vita sul campo ha nuovi ostacoli, la neve, il fango e il freddo. In alcune immagini, per esempio, si vedono blindati bloccati nel pantano, in altre militari impegnati a rendere un po' più vivibili i loro nascondigli.

Per quanto riguarda le prossime mosse, sia i russi che gli ucraini si troverebbero in una situazione di stallo al momento. Secondo gli osservatori del conflitto, gli uomini di Putin starebbero continuando a stabilizzare le difese a sud, nonostante i dubbi sulle capacità dell’industria bellica russa; gli ucraini, invece, vorrebbero riprendersi qualche altra città a Sud, ma allo stesso tempo devono rimettersi in forze dopo settimane di combattimenti a dir poco estenuanti. Nel mezzo il meteo non proprio favorevole. Anche se - come si legge sul Corsera, "molto dipenderà dagli equipaggiamenti a disposizione, dall’addestramento, dalla qualità delle 'riserve' e dei soldati mobilitati".

Nel frattempo pare che i russi stiano cominciando a costruire su licenza i droni kamikaze di concezione iraniana. Cosa che dimostra l'esistenza di una sorta di accordo fra le parti. Proprio questo, però, potrebbe convincere Israele a fornire i sistemi anti-aerei che Zelensky chiede da tempo. Infine, da non dimenticare anche ciò che Berlino ha offerto alla Polonia: batterie anti-missile Patriot e caccia Eurofighter per accrescere la difesa polacca.