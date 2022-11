Meghan Markle, "no grazie": lo schiaffo a Elisabetta mai svelato prima

29 novembre 2022 a

Non è mai un periodo semplice per Meghan Markle. Nelle ultime ore è esploso il gossip "tellurico" delle corna: la duchessa di Sussex avrebbe tradito il consorte, principe Harry, con la sua guardia del corpo. Ci sarebbe addirittura il nome dell'amante: Christopher Sanchez, ex agente segreto americano, da 6 mesi entrato a far parte dello staff che protegge sicurezza e privacy di Harry e Meghan.

Contemporaneamente a queste voci (che anticiperebbero addirittura la fine del rapporto tra i duchi), il libro Elizabeth: An Intimate Portrait, del giornalista e biografo Gyles Brandreth torna a scavare nel passato della ex attrice americana e in particolare nei rapporti con la Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso settembre.

Secondo l'autore, la Sovrana nel 2018 era felicissima dell'ingresso di Meghan nella Famiglia reale, confidando nel grande sentimento che la univa a Harry. Proprio per facilitare il suo inserimento nella complicata vita di corte, Elisabetta avrebbe offerto alla Markle l'aiuto di Sophie, contessa di Wessex nonché moglie del principe Edoardo. A sorpresa, però, Meghan avrebbe declinato l'offerta con garbo ma con fermezza, chiarendo alla Regina di non ritenere di avere alcun bisogno di supporto pratico o psicologico.

Com'è andata a finire, è cosa nota: nel giro di un paio d'anni, dopo il matrimonio, i rapporti tra Meghan e Harry e il resto della famiglia sono precipitati, fino a portare alla fuoriuscita formale dalla linea di successione e a un gelo, anche istituzionale, che ha condizionato anche i momenti più toccanti come i funerali del principe consorte Filippo di Edimburgo e della stessa Elisabetta.