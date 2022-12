Gran Bretagna, Lamborghini distrutta: quanto deve pagare questa donna

10 dicembre 2022 a

Un incidente spaventoso che ha distrutto e fatto in mille pezzi una Lamborghini da 300mila sterline. E' successo a Grimsby, in Gran Bretagna. A provocare l'incidente sarebbe stata una donna. A colpire, però, è la multa che le è stata fatta per il danno provocato. La sanzione, infatti, come riporta il Messaggero, sarebbe di sole 40 sterline. A queste si aggiungono le 34 sterline con cui dovrà risarcire il proprietario dell'auto.

La donna al centro di questa incredibile storia si chiama Kayleigh Finnie, ha 36 anni e vive a Grainthorpe. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che stesse guidando un'Alfa Romeo Giulietta nera quando si è schiantata contro la Lamborghini Aventador gialla. Per fortuna, comunque, nessuno è rimasto gravemente ferito a seguito dell'incidente. Tuttavia l'automobile, un modello che costa tra le 250mila e le 300mila sterline, è andata completamente distrutta.

La donna, comparsa in aula mercoledì 7 dicembre presso il Grimsby Magistrates Court, si è dichiarata colpevole. Oltre alla rimozione di tre punti sulla patente, sarebbe stata multata di 40 sterline e condannata a pagare un supplemento per il proprietario dell'auto di 34 sterline. La Lamborghini Aventador è un'auto molto popolare tra i personaggi famosi. A possederla, tra gli altri, il cantante Justin Bieber, Cristiano Ronaldo e il rapper Kanye West.